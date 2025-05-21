Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2

Первый энергоблок Курской АЭС-2 планируют запустить уже в этом году. Строящуюся станцию сегодня осмотрел президент РФ Владимир Путин. Главе государства провели экскурсию по объекту.

Директор станции подробно рассказал о действующих энергоблоках, в том числе о планах продления сроков их эксплуатации. Кроме того, президенту доложили о ходе строительства новой станции замещения. Она возводится с применением современных технологий.

Мощность ее энергоблоков будет на четверть выше, чем на действующей АЭС. После ввода в эксплуатацию каждый из них будет работать 60 лет.

Курская АЭС — важный элемент энергосистемы страны. Она обеспечивает электроэнергией более 90% промышленных предприятий области.