Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2

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Она возводится с применением современных технологий.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Первый энергоблок Курской АЭС-2 планируют запустить уже в этом году. Строящуюся станцию сегодня осмотрел президент РФ Владимир Путин. Главе государства провели экскурсию по объекту.

Директор станции подробно рассказал о действующих энергоблоках, в том числе о планах продления сроков их эксплуатации. Кроме того, президенту доложили о ходе строительства новой станции замещения. Она возводится с применением современных технологий.

Мощность ее энергоблоков будет на четверть выше, чем на действующей АЭС. После ввода в эксплуатацию каждый из них будет работать 60 лет.

Курская АЭС — важный элемент энергосистемы страны. Она обеспечивает электроэнергией более 90% промышленных предприятий области.

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