Российская армия освободила населенный пункт Новая Полтавка в ДНР

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 21 0

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Российская армия освободила населенный пункт Новая Полтавка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
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Российская армия освободила населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Слаженная работа группировки войск «Центр» смогла выгнать боевиков ВСУ из села. Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад боевиков, а также двух — теробороны и нацгвардии.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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