Большая вода: в Якутии осложняется ситуация с паводками
В Якутии осложняется ситуация с паводками
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Шипицин; 5-tv.ru
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Подтоплены несколько поселков, а также город Среднеколымск.
В Якутии осложняется ситуация с паводками. Для устранения ледяных заторов специалисты проводят взрывные работы. Уже использовали более восьми тонн тротила. Но, как сообщили в МЧС, пока взрывы не принесли результата.
За прошедшие сутки лед не продвинулся ни на метр. Из-за разлива реки в западне оказались десятки животных.
Подтоплены несколько поселков, а также город Среднеколымск. В ближайшие дни специалисты ждут появления новых заторов на реке. А значит, и ухудшения ситуации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить компенсацию за ущерб от паводка.
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