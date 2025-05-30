Российская армия в ответ на массированные атаки противника за неделю нанесла пять групповых и два массированных удара по предприятиям ОПК Украины.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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ВС РФ освободили Кондрашовку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Всего за неделю российская армия освободила 13 населенных пунктов.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Кондрашовка Харьковской области», — сообщили в ведомстве.
ВС РФ в ответ на массированные атаки противника за неделю нанесли пять групповых и два массированных удара по предприятиям ОПК Украины. Российские средства ПВО сбили за неделю самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, добавили в Минобороны РФ.
Также ВС РФ нанесли ответные удары Киеву по инфраструктуре военных аэродромов, центру сил специальных операций и авиации СБУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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