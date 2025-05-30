«Все поползновения пресекаются»: ВС РФ отодвигают ВСУ от нашей границы
ВС РФ отодвигают ВСУ от нашей границы
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
В Сумской области создают буферную зону.
Тем временем российские военные расширяют полосу безопасности на границе с Украиной. Они зачищают территории от боевиков. Активная работа идет в Сумской области, откуда ВСУ напали на Курскую. Огневые точки и командные пункты противника подавляют ударные дроны. Военкор «Известий» Эмиль Тимашев все увидел.
Лобовое стекло залито дождем, дворники не работают, при этом скорость не меньше 120 км\ч и лучше здесь не сбавлять. В нескольких километрах — граница с Сумской областью.
Дрон-детектор сходит с ума. Рядом ударные беспилотники. Боец «Калыма» выжимает все из фронтового уазика, чтобы успеть проскочить опасный участок.
А это последствия суровой гонки. Рулевое управление вышло из строя прямо на ходу. Машина чудом не перевернулась.
Пока пережидаем ремонт, вдалеке раздается артиллерийская канонада. Это работа нашей аэроразведки и расчета ударных беспилотников.
Под огнем — блиндаж ВСУ. Там в траншеях может быть расчет вражеских БПЛА, поэтому бить надо наверняка.
Дрон сбрасывает на опорник сигнальный заряд. Так бойцы обозначают цель. Через несколько минут блиндаж боевиков разлетается в щепки.
«Все поползновения пресекаются оперативно. И также стараемся работать на упреждение. Соответственно, они оттягиваются ближе к себе от границы от нашей», — заявил боец спецназа «Амат» с позывном «Енот».
А это арсенал целой роты операторов БПЛА. Это уже не просто полевая лаборатория по сборке ударных дронов, а настоящий конвейер. Вот работают сразу три 3D-принтера, а здесь за столами — бойцы и инженеры укомплектовывают БПЛА.
Здесь собирают не только классические ДПВ-дроны, но и беспилотники самолетного типа «Молния», которая способна поражать цели даже в тылу противника.
«Техника, ПВД противника, здания, блиндажи… Недавно миномет был. Дали цель — миномет в лесополосе. Зарядили молнию и полетели. Пролетели хорошо», — рассказал оператор БПЛА самолетного типа спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным «Пилот».
Таким образом наши войска метр за метром расширяют полосу безопасности практически по всему фронту.
В Сумской области за неделю были освобождены сразу три села — Константиновка, Владимировка и Беловоды. С большими потерями боевики отступили, утратив контроль над одной из ключевых трасс на Сумы.
Для командования ВСУ это худший сценарий обороны Сумской области. До окраины Сум остается всего 20 километров. И это расстояние стремительно сокращается.
«Последнее время противник чаще всего отступает, сдается в плен. У них подавленное состояние. Они не знают, что делать», — заявил командир роты 177 полка морской пехоты с позывным «Фрол».
При этом Киев до сих пытается убедить западных спонсоров и собственное население, что все под контролем и ВСУ до сих пор находятся в Курской области. Хотя массовая эвакуация в Сумской области уже охватила больше 200 населенных пунктов.
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