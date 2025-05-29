ВС РФ освободили Строевку в Харьковской области, Гнатовку и Первое в ДНР

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 24 0

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ освободили Строевку в Харьковской области, Гнатовку и Первое в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская армия освободила три населенных пункта – Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.60
-0.02 90.34
-0.56
Все деньги у кармы на весах: финансовый гороскоп на июнь 2025

Последние новости

12:35
Дочь Успенской влюбилась: одобряет ли королева шансона выбор наследницы
12:29
Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 21 апреля
12:17
ВС РФ освободили Строевку в Харьковской области, Гнатовку и Первое в ДНР
12:11
С браком покончено: Тимур Родригез официально развелся
11:55
Идет зачистка: в Курской области ВС РФ разминируют освобожденные районы
11:54
Предприятия Москвы увеличивают объем выпуска продуктов для здорового питания

Сейчас читают

Москва повышает ставки: возобновление ударов по активам НАТО на Западной Украине
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 июня
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025