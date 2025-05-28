ВС РФ освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 43 0

Об этом заявили в Минобороны РФ.

ВС РФ освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

ВС РФ освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР, сообщило Минобороны России. Наши бойцы поразили вражеские предприятия ВПК, выпускающие ударные беспилотники, а также место стоянки боевых и безэкипажных катеров.

В ведомстве также заявили, что российские средства ПВО сбили за сутки 339 дронов ВСУ, 296 из них — вне зоны СВО.

ВСУ за сутки потеряли свыше 1 145 боевиков в зоне спецоперации.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
28 мая
Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 мая
Российские «Молнии» обрушились на опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 мая
Как российские артиллеристы уничтожают опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 мая
Горит западная техника: как российские военные захватывают трофеи в зоне СВО
26 мая
ВС РФ освободили населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области
26 мая
Написать письмо солдату и передать тепло родного дома: как столичные НКО помогают фронту
26 мая
Российские «Ураганы» уничтожают позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 мая
Российские вертолетчики громят позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 мая
Возвращение героев: Россия завершила обмен пленными с Украиной
25 мая
Женщина-медик удостоена звания Героя России за службу в зоне спецоперации
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.62
-0.04 90.90
0.44
Дуэт Солнца и Юпитера: гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака

Последние новости

13:20
Национальная Медиа Группа запускает платформу для помощи подросткам
13:09
«Страну больше стал любить»: уличный художник пишет картины в зоне СВО
12:51
Церковные, народные и воинские: какие праздники отмечают 28 мая
12:36
Более десяти лет на госслужбе: вице-премьер Грузии Гомелаури ушел в отставку
12:19
ВС РФ освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР
12:18
Житель Хакасии получил 12 лет колонии за покупку машины для ВСУ

Сейчас читают

Москва повышает ставки: возобновление ударов по активам НАТО на Западной Украине
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025