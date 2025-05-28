ВС РФ освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР, сообщило Минобороны России. Наши бойцы поразили вражеские предприятия ВПК, выпускающие ударные беспилотники, а также место стоянки боевых и безэкипажных катеров.

В ведомстве также заявили, что российские средства ПВО сбили за сутки 339 дронов ВСУ, 296 из них — вне зоны СВО.

ВСУ за сутки потеряли свыше 1 145 боевиков в зоне спецоперации.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.