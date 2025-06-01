ВС РФ получат новые самолеты Ил-76МД-90А

«Ростех» передала ВС РФ новые самолеты Ил-76МД-90А. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков в своем Telegram-канале.

«В этом году в войска поступят новые машины в рамках ГОЗ. Она (машина, Ил-76МД-90А. — Прим. ред.) получила новый двигатель, усовершенствованное крыло, современное бортовое радиоэлектронное оборудование, имеет увеличенную дальность полета и грузоподъемность», — уточнил представитель «Ростеха».

Кроме того, госкорпорация занимается в данный момент и разработка новых самолетов сверхтяжелого и легкого классов, отметил Артяков.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский дрон «Куб» окрестили кошмаром ВСУ. Легкий и бесшумный — его не остановить. Беспилотник не видят системы РЭБ, а точность ударов составляет почти 100%.

Боеголовка с особой взрывчаткой, в полтора раза мощнее тротила. Сам дрон из фанеры и стеклопластика.

Силуэт беспилотника напоминает всем известную «Герань», но только в миниатюре. Весит «Куб» где-то 7–8 килограммов. А размах его крыльев составляет 120 сантиметров.