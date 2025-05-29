Солнечный ветер: на Земле зафиксировали сильную магнитную бурю

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Астроном Богачев: на Земле зафиксирована сильная магнитная буря

Неделя волнений: на Земле зафиксировали сильную магнитную бурю

Фото: 5-tv.ru

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В течение дня она может начаться повторно.

На Земле произошла сильная магнитная буря. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«На Земле с утра зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Пик колебаний магнитного поля пришелся на интервал времени между 03:00 и 06:00 часами по Москве», — проинформировал эксперт.

Буря произошла из-за повышения геомагнитной активности, который за день до этого был отмечен специалистами. Ее спровоцировали новые крупные корональные дыры в атмосфере Солнца, пояснил специалист.

По прогнозам Богачева, несмотря на то что возмущения магнитного поля нашей планеты снизились до слабых, расслабляться рано. В течение дня буря может начаться повторно.

К тому же Земля до конца недели будет находиться в зоне действия повышенной скорости солнечного ветра — потока ионизированных частиц.

Значение G указывает уровень геомагнитной активности по пятибалльной шкале, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что над Солнцем заметили объект в виде «жар-птицы».

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