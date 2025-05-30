Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетнего Дениса
У мальчика врожденный порок сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю шестилетнего Дениса.
У ребенка врожденный порок сердца. Мальчику тяжело дышать, его организм страдает от нехватки кислорода. Помочь может операция стоимостью в 2 600 000 тысяч рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили 4 069 007 рублей. Остальные средства будут направлены на помощь другим подопечным благотворительного фонда. Большое вам спасибо!
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