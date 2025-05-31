В Курской области семь человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли удары по Рыльскому и Льговскому районам Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его данным, пострадали семь человек, в том числе двое подростков.

«В Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы… В соседнем доме беспилотник ударил по третьему этажу, в одной из квартир также начался пожар», — написал Хинштейн.

По словам врио главы региона, в обоих случаях возгорания были оперативно ликвидированы. Жителей многоквартирных домов эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных. В Рыльской центральной районной больнице врачи оказывают помощь семье из четырех человек, детям из этой семьи 13 и 16 лет. У них, а также еще у двух женщин и мужчины осколочные ранения и шоковое состояние.

Помимо того, в поселке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж. На месте работают пожарные расчеты. В одном из зданий находилась семья из трех человек, но они смогли выбраться самостоятельно.

Как отметил Хинштейн, все экстренные службы работают на местах, там же ситуацию контролирует глава района. Утром начнется подомовой обход для фиксации повреждений. Власти Курской области пообещали людям максимальную поддержку в восстановлении разрушенного жилья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 54 тысяч жителей Курской области признаны пострадавшими от действий ВСУ.