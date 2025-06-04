Завершилась самая долгая магнитная буря за последние восемь лет

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Сейчас вероятность возобновления подобной солнечной активности минимальна.

Рекордно долгая магнитная буря завершилась спустя почти 70 часов

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Магнитные бури

Почти 70-часовая и беспрерывная магнитная буря завершилась. Об этом стало известно из сообщения Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Явление наблюдалось 66 часов. При этом оно стало самой длительной серией геомагнитных возмущений и бурь, протекающих без остановок, начиная с апреля 2017 года.

К тому же в организации подчеркнули, что в настоящий момент характеристики солнечного ветра около Земли прибывают в оптимальном состоянии. Риски возобновления бури, по мнению специалистов, практически отсутствуют.

Началась мощная магнитная активность 1 июня. Сейчас же индексы геомагнитной активности пришли в норму. Эксперты отметили, что их показатели находятся в «зеленой зоне». Это соответствует нормальным измерениям.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс плазмы. Скорость солнечного ветра 1 июня превысила 1000 километров в секунду, что стало одним из самых высоких показателей за всю историю наблюдений.

Тема:
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