Завершилась самая долгая магнитная буря за последние восемь лет
Сейчас вероятность возобновления подобной солнечной активности минимальна.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Почти 70-часовая и беспрерывная магнитная буря завершилась. Об этом стало известно из сообщения Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
Явление наблюдалось 66 часов. При этом оно стало самой длительной серией геомагнитных возмущений и бурь, протекающих без остановок, начиная с апреля 2017 года.
К тому же в организации подчеркнули, что в настоящий момент характеристики солнечного ветра около Земли прибывают в оптимальном состоянии. Риски возобновления бури, по мнению специалистов, практически отсутствуют.
Началась мощная магнитная активность 1 июня. Сейчас же индексы геомагнитной активности пришли в норму. Эксперты отметили, что их показатели находятся в «зеленой зоне». Это соответствует нормальным измерениям.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс плазмы. Скорость солнечного ветра 1 июня превысила 1000 километров в секунду, что стало одним из самых высоких показателей за всю историю наблюдений.
- 3 июн
- Аномальные показатели: чего ждать россиянам от магнитной бури 4 июня 2025
- 3 июн
- Не смотрите ужастики: как магнитные бури влияют на психическое здоровье
- 2 июн
- Полярное сияние смогут увидеть москвичи в ночь на 2 июня
- 1 июн
- Магнитная буря максимального уровня ожидает жителей Земли вечером в воскресенье
- 31 мая
- Геомагнитная непогода: на Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс плазмы
- 30 мая
- Аномальная активность: длительность магнитной бури на Земле составила больше суток
- 30 мая
- На смену зною: какая погода ждет москвичей 30 мая
- 29 мая
- Солнечный ветер: на Земле зафиксировали сильную магнитную бурю
- 29 мая
- Прогноз на 29 мая: шторм из-за корональной дыры на Солнце и полярное сияние
- 27 мая
- Красный уровень опасности: в России ожидается мощная магнитная буря
80%
Нашли ошибку?