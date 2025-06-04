«Шансы нулевые»: чего ожидать от магнитного шторма 5 июня 2025 года

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

Лаборатория солнечной активности: вероятность магнитной бури 5 июня — 50%

Утренний шторм: прогноз магнитной бури на 5 июня 2025

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Магнитные бури

И что делать метеочувствительным людям в этом период?

Последние несколько дней на планете продолжается сильнейший магнитный шторм. О том, что следует ждать 5 июня, рассказал URA.RU.

Магнитные бури бушуют на Земле с 1 июня, но к 5 числу мы наконец выйдем из зоны влияния солнечного ветра.

«Геомагнитные индексы вернулись в зеленую зону. Исходя из параметров солнечного ветра в окрестностях Земли, шансы на „отражение графика от дна“ почти нулевые и в любом случае могут привести лишь к слабому эху», — говорят ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

Если первые четыре дня индекс солнечной активности составлял семь баллов из десяти, то теперь этот показатель составляет пять-шесть баллов. Более того, за последние сутки зафиксировали лишь одну слабую вспышку класса С.

Как прогнозируют ученые, утром примерно в 06:00 по московскому времени 5 июня будет резкий всплеск геомагнитной активности.

Тогда уровень магнитосферы Земли поднимется до «красных» значений, но затем пойдет на понижение. По мнению экспертов, вероятность магнитной бури составляет 50%. Возможность слабых геомагнитных возмущений — 30%. Шанс того, что магнитосфера Земли будет спокойной — 20%.

Ученые считают, что после такого всплеска геомагнитной активности в начале июня в течение месяца обстановка будет спокойной. Небольшие бури ожидаются 14 и 24-25 числа.

Кроме того, с 26 по 28 июня ожидается повышенная геомагнитная активность, но магнитной бури не ожидается. Однако прогноз этот неточный.

В этот период сильнее всего о своем самочувствии стоит обеспокоиться людям старше 50 лет. Также стоит быть аккуратнее тем, кто страдает хроническими заболеваниями, проблемами с сердцем и сосудами или скачками давления.

При этом никто не застрахован от плохого самочувствия в такие дни. Согласно исследованиям, около 30% людей в мире реагируют на изменения магнитосферы.

Лучше всего в этот период соблюдать режим сна, сбалансировано питаться, исключить вредные привычки и добавить физическую активность. Если самочувствие все равно не приходит в норму, то стоит обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru писал, когда метеозависимым людям нужно обращаться к врачу. Иногда влияние геомагнитной активности на наш организм требует медицинской помощи. На какие симптомы нужно обращать внимание?

Тема:
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