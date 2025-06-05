Более 120 тысяч человек остались без света и воды в Херсонской области
Перебои с электроснабжением отмечаются и на большей части Запорожской области.
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru
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Террористическим атакам, в том числе кассетными боеприпасами подверглась энергетическая инфраструктура Херсонской области. После удара по магистральной подстанции без света и воды остались почти 200 населенных пунктов, в которых проживают больше 120 тысяч человек.
Водонасосные станции подключили к аварийному питанию. Организован подвоз питьевой и технической воды.
Перебои с электроснабжением отмечаются и в Запорожской области. Обесточены Мелитополь, Приморск, Акимовка и Энергодар. На ликвидацию последствий брошены все ресурсы.
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