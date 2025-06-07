Москва готовится: тропический ливень обрушился на Подмосковье

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 1 298 0

Тропический ливень с градом обрушился на Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В Королеве прошел сильный град.

Тропический ливень, который столичный регион ожидал еще в пятницу вечером, начался в Подмосковье. Кадры непогоды оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Жители подмосковного Королева сообщают о сильном граде, местами он повредил припаркованные у домов автомобили — у многих сработала система сигнализации.

Как отмечали в Гидрометцентре России, непогода обрушится на Москву и Московскую область в выходные — 7 и 8 июня. Дожди, правда, обещали кратковременные, но порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. При этом температура днем доберется до отметки 28-30 градусов тепла.

Меж тем, резкое похолодание пришло сразу в несколько регионов России. Об этом ранее сообща 5-tv.ru. Аномальное похолодание за несколько дней накрыло Иркутск. Кадрами заснеженных улиц делятся в соцсетях местные жители. Температура воздуха ночью опускалась практически до нуля. Потеплеть в Сибирском регионе может только к середине следующей недели, отмечают синоптики.

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