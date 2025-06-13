В результате атаки Израиля на границе Ирана и Ирака погиб один человек

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 37 0

Еще десятки иранцев пострадали.

В результате атак Израиля на границе Ирана и Ирака погиб один человек

Фото: www.globallookpress.com/Islamic Republic of Iran News Ag

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Тема:
Война Израиля и Ирана

На западе Ирана — в небольшой области Касре-Ширине, которая расположена на границе с Ираком, — в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб один человек и еще 24 получили ранения. Об этом пишет агентство ISNA.

Ночью Израиль атаковал сразу несколько городов Ирана, в том числе Тегеран, где по предварительным данным погибли пять человек. Среди них — военные и ученые.

По заявлению израильских властей, удары были нанесены только по ядерной инфраструктуре. Однако в результате атак пострадали мирные жители, в их числе есть женщины и дети.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран отправил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Они достигнут цели в ближайшее время. ЦАХАЛ уже готовится отразить удары.

Тема:
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