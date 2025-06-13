«Мы готовились много лет»: ЦАХАЛ о готовности Израиля отразить иранскую атаку
ЦАХЛ: Израиль готов отразить любую атаку со стороны Ирана
Фото: ATEF SAFADI/ТАСС
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Все системы ПВО в стране приведены в состояние повышенной готовности.
Израиль готов отразить любую атаку со стороны Ирана, все системы ПВО приведены в состояние повышенной готовности. Об этом 5-tv.ru сообщила представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.
Она заявила, что Иран на протяжении многих лет вел подрывную деятельность против Израиля. Они действовали напрямую, а также использовали опосредованные группировки в Ближнем Востоке.
Представитель ЦАХАЛ подчеркнула, что Тегеран активно развивает свою ядерную программу. Это вызывает у израильской стороны серьезные опасения.
«Цель нашей операции — устранение этой угрозы. Мы начали действовать, чтобы обезопасить свою жизнь здесь и защитить гражданское население. Мы готовились к этой операции долгое время», — сказала она.
Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо над рядом стран Ближнего Востока сейчас закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.
Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль замер в ожидании ответной атаки Ирана.
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