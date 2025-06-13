«Все очень тихо»: Израиль замер в ожидании ответной атаки Ирана

На дорогах пусто, люди не выходят на улицу — по радио глава правительства предупредил о скором начале боевых действий.

Израиль замер в ожидании ответной атаки, на улицах города — тишина и пустота. Об этом 5-tv.ru рассказах русский гид в Иерусалиме Михаэль Шафранский.

«Сегодня пятница, нерабочий день. Не работают школы. Общественный транспорт тоже. Все очень тихо. Магазины работают, аптеки работают», — рассказал Михаэль.

Он добавил, что местные жители ожидают реакции Ирана. По радио сообщают о том, как нужно себя вести в случае атаки и где можно от нее спрятаться. Объясняют правила поведения в случае удара, где бы он ни застал — на улице города или за рулем автомобиля.

Дают интервью генералы и члены правительства. На дорогах пусто, люди не выходят на улицу — каждый ожидает иранской атаки.

«Конечно, она ожидается. Сообщили уже, что дроны уже полетели из Ирана, просто им много времени надо. Ну часа два нужно. Может быть их собьют по пути, может на границе. Но сообщили, что ожидаются. Глава правительства сказал, что это будут боевые действия, которые будут продолжаться по крайней мере две недели», — заключил Шафранский.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в офисе Нетаньяху сделали заявление.