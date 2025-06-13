Россия резко осуждает: в Кремле прокомментировали атаки Израиля на Иран

РФ обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Также российское посольство в Тель-Авиве обратилось к гражданам РФ.
Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Министерство иностранных дел (МИД) по поручению российского лидера Владимира Путина в скором времени выпустит развернутое заявление по ситуации между Израилем и Ираном.
Посольство РФ обратилось к проживающим в Израиле россиянам
Посольство России в Тель-Авиве, тем временем, обратилось к гражданам РФ с просьбой воздержаться посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации.
«Находящимся в Израиле российским гражданам — сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности, оставаться вблизи безопасных мест и в случае необходимости не покидать их до уведомления местных властей», — заявили в диппредставительстве.
Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.
Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что заявил ЦАХАЛ о готовности Израиля отразить иранскую атаку.
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