Россия резко осуждает: в Кремле прокомментировали атаки Израиля на Иран

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

РФ обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

В Кремле прокомментировали атаки Израиля на Иран

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Также российское посольство в Тель-Авиве обратилось к гражданам РФ.

Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Министерство иностранных дел (МИД) по поручению российского лидера Владимира Путина в скором времени выпустит развернутое заявление по ситуации между Израилем и Ираном.

Посольство РФ обратилось к проживающим в Израиле россиянам

Посольство России в Тель-Авиве, тем временем, обратилось к гражданам РФ с просьбой воздержаться посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации.

«Находящимся в Израиле российским гражданам — сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности, оставаться вблизи безопасных мест и в случае необходимости не покидать их до уведомления местных властей», — заявили в диппредставительстве.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заявил ЦАХАЛ о готовности Израиля отразить иранскую атаку.

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