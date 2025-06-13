В Иране застряли артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 38 0

Сейчас стоит вопрос о возможности их эвакуации.

В Иране находится 51 артист Большого симфонического оркестра

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Тема:
Война Израиля и Ирана

В Тегеране находятся более 50 артистов Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, а также коллектив государственный академический заслуженный ансамбль танца «Лезгинка». Об этом пишет ТАСС с отсылкой на свой источник.

«Сейчас в Иране 51 артист Большого симфонического оркестра и дагестанский ансамбль „Лезгинка“. Будем узнавать, как их будут эвакуировать», — говорится в сообщении.

Артисты участвовали в фестивале «Неделя русской культуры в Иране». Оркестр выступал 10 и 12 июня в Тегеране и Исфахане.

В ночь на 13 июня Израиль начал атаку на иранские города, в том числе Тегеран. ЦАХАЛ нанес удары по военным целям. Однако в результате этого погибли и пострадали мирные граждане.

К слову, российское посольство в Тель-Авиве обратилось к гражданам РФ с просьбой воздержаться посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации, а тем, кто находится сейчас там, сохранять спокойствие и неукоснительно соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле прокомментировали атаки Израиля на Иран.

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