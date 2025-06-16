Стихия повредила стекла машин, теплицы и даже фасады домов.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Жителям Хабаровского края пришлось прятаться от сильнейшего града. Непогода накрыла сразу несколько поселков. Льдинки размером с небольшой помидор разбивали стекла машин, теплицы и фасады домов. Особенно тяжело теперь придется дачникам и фермерам, у которых погибла значительная часть урожая.

«Вся рассада… Клубника, земляника, абсолютно все. Теплица пробита», — жалуются местные жители.

После разгула стихии один из поселков остался без электричества. А жителям пришлось доставать лопаты для снега, чтобы расчистить участки.

Меж тем, в Москве задействовал проект «Безопасное лето», который поможет предотвратить последствия непогоды в столице. Об этом ранее писал 5-tv.ru.

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