Мощный град накрыл Хабаровский край
Стихия повредила стекла машин, теплицы и даже фасады домов.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Жителям Хабаровского края пришлось прятаться от сильнейшего града. Непогода накрыла сразу несколько поселков. Льдинки размером с небольшой помидор разбивали стекла машин, теплицы и фасады домов. Особенно тяжело теперь придется дачникам и фермерам, у которых погибла значительная часть урожая.
«Вся рассада… Клубника, земляника, абсолютно все. Теплица пробита», — жалуются местные жители.
После разгула стихии один из поселков остался без электричества. А жителям пришлось доставать лопаты для снега, чтобы расчистить участки.
Меж тем, в Москве задействовал проект «Безопасное лето», который поможет предотвратить последствия непогоды в столице. Об этом ранее писал 5-tv.ru.
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