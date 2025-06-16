Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского государственного телевидения
В этот момент в студии шла прямая трансляция.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
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Армия Израиля атаковала главное здание государственного телеканала Ирана IRIB. Об этом стало известно из сообщения агентства NourNews от 16 июня.
«Радиовещательная компания Исламской Республики Иран подверглась нападению агрессора», — говорится в Telegram-канале издания.
В своем Telegram-канале агентство Fars сообщило, что после удара по студии телеканала IRIB не было обнаружено значительных повреждений. Вскоре после этого вещание было восстановлено.
Министерство иностранных дел Ирана сообщило 15 июня о том, что Израиль атаковал одно из зданий ведомства. В результате нападения пострадали несколько гражданских лиц, в том числе работники ведомства.
Израиль 13 июня совершил нападение на Иран и объявил о введении чрезвычайного положения. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что цель военной операции — атака на объекты ядерной инфраструктуры Ирана. В ответ на это Иран запустил несколько волн ракетных ударов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России признал за Ираном право на самооборону.
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