Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского государственного телевидения

Армия Израиля атаковала главное здание государственного телеканала Ирана IRIB. Об этом стало известно из сообщения агентства NourNews от 16 июня.

«Радиовещательная компания Исламской Республики Иран подверглась нападению агрессора», — говорится в Telegram-канале издания.

В своем Telegram-канале агентство Fars сообщило, что после удара по студии телеканала IRIB не было обнаружено значительных повреждений. Вскоре после этого вещание было восстановлено.

Министерство иностранных дел Ирана сообщило 15 июня о том, что Израиль атаковал одно из зданий ведомства. В результате нападения пострадали несколько гражданских лиц, в том числе работники ведомства.

Израиль 13 июня совершил нападение на Иран и объявил о введении чрезвычайного положения. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что цель военной операции — атака на объекты ядерной инфраструктуры Ирана. В ответ на это Иран запустил несколько волн ракетных ударов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России признал за Ираном право на самооборону.