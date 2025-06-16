В МИД Ирана назвали удар Израиля по зданию гостелерадио преступлением

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 97 0

По мнению представителя ведомства, СБ ООН должен выполнить обязательства для прекращения агрессии.

МИД Ирана назвал атаку Израиля на здание гостелерадио преступлением

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Удар Израиля по зданию гостелерадио Ирана — это преступление. Как заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, Совет Безопасности ООН должен остановить израильскую агрессию.

«Нападение на гостелерадио — еще одно жестокое преступление Израиля. Совет Безопасности ООН должен выполнить свои обязательства для прекращения агрессии израильского режима против народа Ирана», — написал Багаи в социальной сети X.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Telegram-канале агентства Fars сообщили, что после удара по студии телеканала IRIB серьезных повреждений не выявили, и вещание вскоре возобновилось. В результате удара пострадали несколько гражданских, включая сотрудников министерства.

В пятницу, 13 июня, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, сославшись на угрозу со стороны иранской ядерной программы, и объявил чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что операция направлена на уничтожение ядерных объектов Тегерана. В ответ Иран выпустил несколько ракетных волн.

Тема:
Война Израиля и Ирана
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