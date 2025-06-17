В Израиле допустили попытку убийства верховного лидера Ирана
Также в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации нового начальника центрального штаба ВС Ирана Али Шадмани.
Фото, видео: Zuma/TASS; 5-tv.ru
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ намерен ликвидировать ядерную программу Ирана, а целью боевых действий назвал свержение действующей власти и смену режима в Исламской Республике.
«Мы уничтожили высший эшелон безопасности Ирана, включая трех начальников штабов. Командующего ВВС, двух руководителей разведки. Вчера мы уничтожили еще одного, как из армии, так и из Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Мы нацелились на главу их оперативного подразделения», — сказал премьер Израиля.
По последним сообщениям Израиля, в ходе ночных ударов ЦАХАЛ был ликвидирован начальник центрального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала КСИР Али Шадмани.
Нацелился Израиль и на верховного лидера Ирана — Али Хаменеи. Нетаньяху считает, что его ликвидация якобы приблизит завершение конфликта.
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