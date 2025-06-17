В Израиле допустили попытку убийства верховного лидера Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ намерен ликвидировать ядерную программу Ирана, а целью боевых действий назвал свержение действующей власти и смену режима в Исламской Республике.

«Мы уничтожили высший эшелон безопасности Ирана, включая трех начальников штабов. Командующего ВВС, двух руководителей разведки. Вчера мы уничтожили еще одного, как из армии, так и из Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Мы нацелились на главу их оперативного подразделения», — сказал премьер Израиля.

По последним сообщениям Израиля, в ходе ночных ударов ЦАХАЛ был ликвидирован начальник центрального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала КСИР Али Шадмани.

Нацелился Израиль и на верховного лидера Ирана — Али Хаменеи. Нетаньяху считает, что его ликвидация якобы приблизит завершение конфликта.