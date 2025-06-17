Трамп объявил о полном контроле США над иранским воздушным пространством

США получили полный контроль над воздушным пространством Ирана. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте на платформе Truth Social.

«Теперь у нас (США. — Прим. ред.) полный и тотальный контроль над небом над Ираном», — подчеркнул Трамп.

Он признал, что Иран располагает сильной системой противовоздушной обороны, но при этом подчеркнул, что военные возможности США в этом направлении значительно превосходят иранские.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп выступил с призывом к Ирану и Израилю прекратить противостояние. По словам президента США, стороны должны прийти к соглашению, и он уверен, что сможет добиться этого. Трамп подчеркнул: сейчас идет активная дипломатическая работа — проходят переговоры, совершаются звонки.

Израиль нанес упреждающий удар по Ирану 13 июня, объяснив это необходимостью самообороны. В стране объявлено чрезвычайное положение, воздушное пространство закрыто для гражданской авиации, а резервисты из ключевых подразделений — мобилизованы.