Трамп объявил о полном контроле США над иранским воздушным пространством
Военные возможности США превосходят силы Исламской Республики.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
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США получили полный контроль над воздушным пространством Ирана. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте на платформе Truth Social.
«Теперь у нас (США. — Прим. ред.) полный и тотальный контроль над небом над Ираном», — подчеркнул Трамп.
Он признал, что Иран располагает сильной системой противовоздушной обороны, но при этом подчеркнул, что военные возможности США в этом направлении значительно превосходят иранские.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп выступил с призывом к Ирану и Израилю прекратить противостояние. По словам президента США, стороны должны прийти к соглашению, и он уверен, что сможет добиться этого. Трамп подчеркнул: сейчас идет активная дипломатическая работа — проходят переговоры, совершаются звонки.
Израиль нанес упреждающий удар по Ирану 13 июня, объяснив это необходимостью самообороны. В стране объявлено чрезвычайное положение, воздушное пространство закрыто для гражданской авиации, а резервисты из ключевых подразделений — мобилизованы.
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