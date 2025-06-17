Reuters: США направляют дополнительные истребители на Ближний Восток

Цель — усилить оборону союзников.

США усиливают авиационную группировку в регионе на фоне роста напряженности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

«ВС США направляют на Ближний Восток больше истребителей и расширяют присутствие других боевых самолетов, укрепляя американские военные силы в регионе», — говорится в сообщении.

По данным агентства, Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные истребители F-16, F-22 и F-35. Кроме того, в небе теперь активнее работают другие американские боевые самолеты. Цель — усилить оборону союзников и быть готовыми к любому развитию событий.

По информации источников Reuters, американские самолеты уже участвовали в отражении атак Ирана по Израилю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана. При этом источники признавали, что у Ирана развита система ПВО, однако подчеркивали: техническое и тактическое превосходство ВВС США остается бесспорным.

Израиль нанес упреждающий удар по территории Ирана 13 июня, сославшись на необходимость самообороны. В стране ввели режим чрезвычайного положения, закрыли небо для гражданской авиации и объявили мобилизацию резервистов из ключевых военных частей.