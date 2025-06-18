Захарова: удары Израиля по Ирану — угроза и региону, и миру

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 59 0

Представитель МИД РФ провела параллель с аварией на Фукусиме — а ведь это событие не было последствием целенаправленных атак.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Война Израиля и Ирана ПМЭФ 2025

Израиль продолжает наносить удары по ядерным объектам Ирана. Эти действия ставят под угрозу не только Исламскую республику, но и весь мир. Об этом в студии «Известий» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ-2025.

«Удары, которые Израиль наносит по ядерным объектам Ирана, поставили все остальные вопросы на второй план, потому что здесь надо говорить в целом об угрозе — и региону, и миру, а не только о том, что нарушаются права или международное право в каком-то одном сегменте», — сказала Захарова.

По ее мнению, конфликт Ирана и Израиля — экзистенциальная тема. Представитель МИД РФ провела параллель с аварией на Фукусиме, последствия которой Япония не смогла полностью ликвидировать до сих пор. Захарова подчеркнула, что тогда причиной катастрофы стали не целенаправленные атаки со стороны.

«А тут намеренное нанесение ударов с желанием либо уничтожить, либо так повредить, чтобы это имело фатальные последствия. Вот, по кому или чему должен звонить сегодня колокол… В оптике прицела находятся ядерные объекты. Когда и чем это завершится, сейчас гадает весь мир», — добавила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ указала на реакцию мировой общественности на целенаправленные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции. По словам экспертов и наблюдателей МАГАТЭ, которые находятся на территории ЗАЭС, непонятно, «откуда летит».

«Со стороны Запада мы не слышали ни одной удивленной фразы, но одного вопроса, а что будет, если эти ракеты достигнут цели и попадут, например, в резервуары, в склады с наличием того самого материала, который несет радиацию», — отметила Захарова.

Отсутствие реакции на подобные действия — доказательство наличия определенной «элитки», для которой удары по атомным объектам — вариант нормы, заявила Захарова. В связи с этим повышенный спрос должен быть с лиц, которые спонсируют и покрывают эти атаки.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
Война Израиля и Ирана
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