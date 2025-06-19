Поставки российского газа по «Северному потоку — 2» в ФРГ могут возобновиться
Посол Нечаев: Поставки российского газа по «СП-2» в ФРГ могут возобновиться
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал попытки перекупить или перезапустить проект.
Поставки российского газа по «Северному потоку — 2» в Германию могут возобновиться уже сейчас, если руководство страны выразит желание и поспособствует. Соответствующее заявление сделал посол России в ФРГ Сергей Нечаев в ходе эксклюзивной беседы с журналистами 5-tv.ru, комментируя участившиеся попытки перекупить или перезапустить проект.
Как отметил Нечаев, одна из труб «Северного потока — 2» цела, она не пострадала в результате взрыва — диверсии в сентябре 2022 года. Кроме того, президент России Владимир Путин предлагал использовать эту четвертую нитку для подачи газа.
«Она полностью готова, там закачан пробный газ. И, в общем-то, не составило бы труда при надлежащей политической воле германской стороны запустить, по крайней мере, 27 миллиардов кубов», — сказал он.
Посол подчеркнул, что поставки советского и российского газа были важным фактором благополучия немецкой экономики. Именно поэтому в Германии ожидаемо звучат голоса как отдельных политиков, так и целых экономических кругов, говорящие о необходимости возобновить импорт.
Пока, добавил Нечаев, политические соображения довлеют над экономическим и национальным интересами Германии. Таков сегодняшний выбор правящей верхушки. В связи с этим, отметил посол, можно рассчитывать только на прозрение — что в какой-то момент объективные нужды населения, в том числе, возобладают, и энергетическое сотрудничество будет восстановлено.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссия хочет наложить санкции на «Северный поток» и «Северный поток — 2».
- 10 июн
- Еврокомиссия хочет наложить санкции на «Северный поток» и «Северный поток — 2»
- 5 июн
- Трамп заявил Мерцу о своем участии в разрушении «Северного потока — 2»
- 26 мая
- Премьер Саксонии предложил использовать «Северный поток» для диалога с Россией
- 2 апр
- Подготовлено одной организацией? Как связаны подрыв «Северных потоков» и убийство Кеннеди
- 28 мар
- Германия рассматривает возможность восстановления «Северных потоков»: есть одно «но»
- 27 мар
- Бьются в истерике: страны ЕС в панике от обсуждения «Северных потоков» Россией и США
- 21 мар
- «Северный поток — 2» могут передать США для поставок российского газа Германии
- 5 мар
- Есть ли рычаги? В Германии пытаются предотвратить повторный запуск «Северного потока-2»
- 2 мар
- США разрабатывают план возобновления работы «Северного потока-2»
- 21 янв
- «Остановите безумие»: запустить «Северный поток — 2» требуют в Германии
Читайте также
80%
Нашли ошибку?