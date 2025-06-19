Поставки российского газа по «Северному потоку — 2» в ФРГ могут возобновиться

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 80 0

Посол Нечаев: Поставки российского газа по «СП-2» в ФРГ могут возобновиться

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал попытки перекупить или перезапустить проект.

Поставки российского газа по «Северному потоку — 2» в Германию могут возобновиться уже сейчас, если руководство страны выразит желание и поспособствует. Соответствующее заявление сделал посол России в ФРГ Сергей Нечаев в ходе эксклюзивной беседы с журналистами 5-tv.ru, комментируя участившиеся попытки перекупить или перезапустить проект.

Как отметил Нечаев, одна из труб «Северного потока — 2» цела, она не пострадала в результате взрыва — диверсии в сентябре 2022 года. Кроме того, президент России Владимир Путин предлагал использовать эту четвертую нитку для подачи газа.

«Она полностью готова, там закачан пробный газ. И, в общем-то, не составило бы труда при надлежащей политической воле германской стороны запустить, по крайней мере, 27 миллиардов кубов», — сказал он.

Посол подчеркнул, что поставки советского и российского газа были важным фактором благополучия немецкой экономики. Именно поэтому в Германии ожидаемо звучат голоса как отдельных политиков, так и целых экономических кругов, говорящие о необходимости возобновить импорт.

Пока, добавил Нечаев, политические соображения довлеют над экономическим и национальным интересами Германии. Таков сегодняшний выбор правящей верхушки. В связи с этим, отметил посол, можно рассчитывать только на прозрение — что в какой-то момент объективные нужды населения, в том числе, возобладают, и энергетическое сотрудничество будет восстановлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссия хочет наложить санкции на «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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