Всероссийский легкоатлетический забег прошел в рамках ПМЭФ-2025

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 131 0

Цель мероприятия — привлечь население всех возрастов к регулярным занятиям спортом и популяризировать легкую атлетику в России.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) прошел Всероссийский легкоатлетический забег. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Спортивное мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Великой Победы. Оно продолжает серию форумов, является символом здорового образа жизни и новых возможностей. Забег в рамках ПМЭФ-2025 — способ объединить спорт и память о подвигах павших в Великой Отечественной войне.

В 2025 году забег стал частью процесса реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Цель мероприятия — привлечь население всех возрастов к регулярным занятиям спортом, а также популяризировать легкую атлетику в России. Маршрут участников прошел по центральной части Санкт-Петербурга.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что были подведены итоги первого дня ПМЭФ-2025.

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