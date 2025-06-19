«На грани перехода в рецессию»: Решетников о состоянии российской экономики

Сейчас цифры показывают охлаждение в сфере.

Экономика России находится на грани перехода в рецессию. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» на ПМЭФ-2025.

«По цифрам у нас охлаждение. Но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, мы уже, кажется, на грани перехода в рецессию», — заметил министр.

Ожидает ли нашу экономика состояние спада зависит от того, какие решения будут приниматься.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объяснила, что заметное охлаждение является выходом из перегрева. Когда экономика спроса росла, экономика предложения отставала, что в итоге и привело к инфляции.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Набиуллина заявила о предстоящих изменениях в экономике РФ.