Путин: Россия никому не будет навязывать свою позицию по Ближнему Востоку

Президент России считает, что есть варианты, как обеспечить запросы Ирана в мирной атомной энергетике, учитывая интересы Израиля.

Москва предложила возможный выход из ситуации вокруг Ирана. Но решение за Тегераном и Тель-Авивом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами международных информагентств.

У России есть четкая позиция по конфликту на Ближнем Востоке. При этом наша страна не будет никому ее навязывать. Президент подчеркнул, что варианты, как обеспечить запросы Ирана в мирной атомной энергетике, учитывая интересы Израиля, существуют, и Москва озвучила их партнерам.

«Подземные заводы, они же существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом — с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана, с одной стороны, на его атомную деятельность. И в том числе на мирную атомную деятельность, разумеется, имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах — так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства», — отметил президент России Владимир Путин.

В это же время посол США в Израиле объявил об эвакуации американских граждан. Как утверждает The Wall Street Journal, Белый дом одобрил планы нападения на Иран, но приказ еще не отдан. Трамп считает, что угроза участия США заставит Тегеран отказаться от своей ядерной программы. Не исключает он и возможную смену власти.

При этом, как показал опыт Афганистана и присутствия там Штатов, подобные вторжения приносят только хаос и жертвы, но не позволяют добиться какого-то результата. Владимир Путин отметил: сейчас в Иране общество консолидировано вокруг политического руководства страны.