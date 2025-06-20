Стратегическое инвестирование: Шмелева рассказала о поддержке развития одаренных детей в РФ

|
Ангелина Халина
Ангелина Халина Эксклюзив 52 0

Шмелева рассказала о поддержке развития одаренных детей в РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Мокрушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2025

Какие программы реализуются в РФ?

Россия сделала важный шаг в направлении стратегического инвестирования в будущее поколения — теперь олимпийские объекты будут использованы для программ, направленных на развитие детей. Об этом в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) рассказала председатель Совета федеральной территории «Сириус» и руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

«Мы с вами видим беспрецедентное решение, которое принял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин о передаче олимпийских объектов под программы развития детям. Это пример стратегического инвестирования», — заявила Шмелева.

По ее словам, олимпийские объекты, которые ранее были выведены из эксплуатации, будут работать на развитие детских талантов по всей стране. Шмелева подчеркнула, что глава государства поставил четкую задачу — объединить лучшие практики советской системы образования с современными подходами к обучению.

Кроме того, в реализации программ планируется участие ведущих преподавателей из разных сфер — технологий, искусства, культуры и спорта. Эти специалисты, как отметила Шмелева, станут примером для подрастающего поколения.

«У нас нет барьеров между теми, кто сегодня разрабатывает технологии или развивает искусство, культуру, спорт, и теми, кто на них смотрит и копирует фактически образ мыслей, образ жизни и образ планирования», — добавила она.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее в 5-tv.ru рассказывали о специальных выплатах многодетным семьям.

Тема:
ПМЭФ 2025
20 июн
Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима
20 июн
Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться
20 июн
Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца
20 июн
КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США
20 июн
Путин: Запад пытался действовать с позиции силы на Украине
20 июн
Путин объяснил поворот России в сторону Азии: «Тенденции мирового развития»
20 июн
«Катастрофа регионального масштаба»: Лихачев предостерег Израиль от атак на Иран
20 июн
Путин: мы стремимся к сбалансированному развитию мира
20 июн
Путин прокомментировал угрозы Израиля в адрес Хаменеи
20 июн
Представитель короля Бахрейна — Шейх Насар: Путин знает куда ведет свою страну
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:17
Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима
19:14
Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться
19:12
Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца
19:07
КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США
19:05
Небензя: атаки Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана закончатся катастрофой
19:05
Путин: Запад пытался действовать с позиции силы на Украине

Сейчас читают

Прерванный полет: туристы более суток не могут улететь в Египет из Пулково
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2025
Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025