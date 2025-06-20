Путин объяснил поворот России в сторону Азии: «Тенденции мирового развития»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 27 0

Путин: РФ сделала поворот в сторону Азии, учитывая тенденции мирового развития

РОССИЯ СДЕЛАЛА ПОВОРОТ В СТОРОНУ АЗИИ

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Тема:
ПМЭФ 2025

В настоящее время глобальная экономика переживает самую большую трансформацию.

Россия сделала поворот в сторону Азии, учитывая тенденции мирового развития. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

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«Когда нам говорят: „Вот вы, Россия, сделали поворот в сторону развития отношений с Глобальным Югом, с Азией…“. Да нет, мы уже давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят», — сказал он.

Глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия, указал президент. Если раньше в лидерах были США и Европа, то сейчас ситуация обстоит иначе.

Президент напомнил, что за последние годы доля стран «Большой семерки» (G7) в мировой экономике неуклонно снижается. А в это объединение входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Вместе с этим продолжают расти в глобальной экономике доля стран, которые объединились в рамках БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия.

В начале XXI века страны БРИКС занимали лишь пятую часть мировой экономики. Однако сейчас их доля составляет уже 40%, указал президент.

«Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно», — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, товарооборот стран БРИКС превысил триллион долларов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
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