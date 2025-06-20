Путин объяснил поворот России в сторону Азии: «Тенденции мирового развития»

Путин: РФ сделала поворот в сторону Азии, учитывая тенденции мирового развития
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В настоящее время глобальная экономика переживает самую большую трансформацию.
Россия сделала поворот в сторону Азии, учитывая тенденции мирового развития. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Когда нам говорят: „Вот вы, Россия, сделали поворот в сторону развития отношений с Глобальным Югом, с Азией…“. Да нет, мы уже давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят», — сказал он.
Глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия, указал президент. Если раньше в лидерах были США и Европа, то сейчас ситуация обстоит иначе.
Президент напомнил, что за последние годы доля стран «Большой семерки» (G7) в мировой экономике неуклонно снижается. А в это объединение входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
Вместе с этим продолжают расти в глобальной экономике доля стран, которые объединились в рамках БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия.
В начале XXI века страны БРИКС занимали лишь пятую часть мировой экономики. Однако сейчас их доля составляет уже 40%, указал президент.
«Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно», — сказал Путин.
Как отметил российский лидер, товарооборот стран БРИКС превысил триллион долларов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
- 20 июн
- Вице-президент ЮАР Машатиле: Путин создал условия для развития Глобального Юга
- 20 июн
- Путин не исключил, что Россия «заберет» Сумы
- 20 июн
- Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима
- 20 июн
- Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться
- 20 июн
- Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца
- 20 июн
- КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США
- 20 июн
- Путин: Запад пытался действовать с позиции силы на Украине
- 20 июн
- «Катастрофа регионального масштаба»: Лихачев предостерег Израиль от атак на Иран
- 20 июн
- Путин: мы стремимся к сбалансированному развитию мира
- 20 июн
- Путин прокомментировал угрозы Израиля в адрес Хаменеи
Читайте также
80%
Нашли ошибку?