Путин объяснил поворот России в сторону Азии: «Тенденции мирового развития»

В настоящее время глобальная экономика переживает самую большую трансформацию.

Россия сделала поворот в сторону Азии, учитывая тенденции мирового развития. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

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«Когда нам говорят: „Вот вы, Россия, сделали поворот в сторону развития отношений с Глобальным Югом, с Азией…“. Да нет, мы уже давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят», — сказал он.

Глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия, указал президент. Если раньше в лидерах были США и Европа, то сейчас ситуация обстоит иначе.

Президент напомнил, что за последние годы доля стран «Большой семерки» (G7) в мировой экономике неуклонно снижается. А в это объединение входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Вместе с этим продолжают расти в глобальной экономике доля стран, которые объединились в рамках БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия.

В начале XXI века страны БРИКС занимали лишь пятую часть мировой экономики. Однако сейчас их доля составляет уже 40%, указал президент.

«Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно», — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, товарооборот стран БРИКС превысил триллион долларов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».