Путин прокомментировал угрозы Израиля в адрес Хаменеи

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Путин надеется, что угрозы Израиля в адрес Хаменеи не выйдут за рамки риторики

Путин надеется, что угрозы в адрес Хаменеи не выйдут за пределы риторики

Фото: Reuters/WANA NEWS AGENCY

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Тема:
Война Израиля и Ирана ПМЭФ 2025

О возможном покушении на убийство верховного лидера Ирана прежде заявил Нетаньяху.

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что угрозы со стороны Израиля в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не будут реализованы. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Модератор сессии, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Котеич из ОАЭ спросил российского лидера о том, как он воспринимает подобные высказывания мировых лидеров и можно ли найти для них какое-то оправдание.

«Мне бы очень хотелось, чтобы вот такие вещи, о которых вы сказали (угрозы Израиля в адрес Хаменеи — Прим. ред.), оставались на уровне риторики», — пояснил Путин.

Президент указал, что Россия выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой.

«Вот это наш принципиальный подход», — подчеркнул российский лидер.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация Хаменеи могла бы привести к завершению разгоревшегося конфликта, а не его эскалации. Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что реакция Москвы на возможное убийство верховного лидера Ирана отреагирует негативно и решительно это осудит.

Война Израиля и Ирана

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам ядерной инфраструктуры в разных регионах Ирана. Эти действия также затронули жилые районы, что привело к утратам среди населения.

Израиль охарактеризовал эту операцию как упреждающий удар, направленный на самооборону. В ответ на события в стране было объявлено чрезвычайное положение. Иран, в свою очередь, начал применять ответные действия.

В результате напряженной ситуации представители Ирана закрыли свое воздушное пространство для полетов пассажирских самолетов, аналогичные меры были введены и в Израиле.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

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