Путин: Украине нужно вернуться к ценностям, ставшим основой ее суверенитета

Президент РФ уважает право граждан Незалежной на самоопределение.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Украине нужно вернуться к ценностям, на основе которых она получила свой суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
В декларации о независимости Украины, принятой в 1991 году, четко и ясно говорится, что Украина — это государство, которое не входит ни в какие военные союзы, не обладает ядерным оружием и придерживается политики нейтралитета, указал президент.
«Неплохо бы вернуться к этим основополагающим ценностям, на которых Украина получила свою независимость и суверенитет», — напомнил глава РФ.
Путин заметил, что считает русский и украинский народ одним целым, но при этом понимает желание жителей Незалежной к суверенитету.
Он подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право Украины быть независимым государством, как и право ее народа на самоопределение.
ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия не добивается капитуляции Украины.
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