В ЦАХАЛ заявили о новой волне ударов по Ирану
Из Тегерана в сторону еврейского государства тоже летят ракеты.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Инициирована новая волна ударов по ракетной инфраструктуре Ирана. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«ВВС начали серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране», — отметили в Telegram-канале источника.
Из Тегерана в сторону еврейского государства тоже летят ракеты. К тому же, сообщалось, что жилое здание, находящиеся в Тель-Авиве, загорелось от попадания в него обломков иранской ракеты. Об инциденте написал телеканал Al Jazeera.
Силам противовоздушной обороны Израиля, по имеющимся данным, удалось перехватить пять ракет. Тушением пожара занялись аварийные бригады.
Ранее, писал 5-tv.ru, Иран выпустил ракеты по южным регионам Израиля. Прогремели взрывы в нескольких городах. От атак на тот момент пострадали 35 человек. Одна из ракет упала неподалеку от жилых домов. Ударная волна выбила окна в зданиях.
Все это — ответ на ночные удары по территории Ирана. Израиль атаковал Тегеран и другие крупные города. Взрывы прогремели в промышленном комплексе на севере исламской республики.
- 21 июн
- ЦАХАЛ: Война с Ираном может приобрести затяжной характер
- 21 июн
- Путин о СВО, ядерной войне и конфликте Израиля с Ираном: главные заявления с пленарного заседания ПМЭФ-2025
- 20 июн
- Путин об ирано-израильском конфликте: «Не стоит забегать вперед»
- 20 июн
- Путин: называть Россию ненадежным союзником для Ирана — провокация
- 20 июн
- Более двух тысяч россиян обратились в консульство в Израиле с просьбой о выезде
- 20 июн
- Небензя: атаки Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана закончатся катастрофой
- 20 июн
- «Катастрофа регионального масштаба»: Лихачев предостерег Израиль от атак на Иран
- 20 июн
- Путин прокомментировал угрозы Израиля в адрес Хаменеи
- 20 июн
- Иран выпустил ракеты по южным регионам Израиля
- 20 июн
- Кнайсль: Украина скоро не сможет требовать столько же поддержки и оружия
Читайте также
80%
Нашли ошибку?