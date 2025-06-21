В ЦАХАЛ заявили о новой волне ударов по Ирану

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Из Тегерана в сторону еврейского государства тоже летят ракеты.

ЦАХАЛ заявила о начале новой волны ударов по ракетной инфраструктуре Ирана

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Инициирована новая волна ударов по ракетной инфраструктуре Ирана. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ВВС начали серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране», — отметили в Telegram-канале источника.

Из Тегерана в сторону еврейского государства тоже летят ракеты. К тому же, сообщалось, что жилое здание, находящиеся в Тель-Авиве, загорелось от попадания в него обломков иранской ракеты. Об инциденте написал телеканал Al Jazeera.

Силам противовоздушной обороны Израиля, по имеющимся данным, удалось перехватить пять ракет. Тушением пожара занялись аварийные бригады.

Ранее, писал 5-tv.ru, Иран выпустил ракеты по южным регионам Израиля. Прогремели взрывы в нескольких городах. От атак на тот момент пострадали 35 человек. Одна из ракет упала неподалеку от жилых домов. Ударная волна выбила окна в зданиях.

Все это — ответ на ночные удары по территории Ирана. Израиль атаковал Тегеран и другие крупные города. Взрывы прогремели в промышленном комплексе на севере исламской республики.

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