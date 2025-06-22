В МИД РФ осудили атаки США по ядерным объектам в Иране
Москва ожидает четкой реакции МАГАТЭ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия решительно осуждает атаки США по ядерным объектам в Иране. Об этом заявили в МИД РФ.
Совет Безопасности ООН обязан отреагировать на американские удары по территории Ирана, добавили в ведомстве. В МИД России отметили, что безответственное решение США бомбардировать Иран грубо нарушает Устав ООН.
Нападение на иранские ядерные объекты нанесло ущерб режиму ядерного нераспространения, Москва ожидает четкой реакции МАГАТЭ, сообщили в МИД РФ.
Особую тревогу, как отметили в ведомстве, вызывает тот факт, что удары осуществила страна-член Совбеза ООН.
В ночь на 13 июня израильская сторона начала массированные атаки по военным и ядерным объектам Израиля. Это произошло накануне шестого раунда переговоров США и Исламской Республики по ядерной сделке. Вечером того же дня Иран ответил боевым ударом по противнику.
США 22 июня в очередной раз вмешались в противостояние Израиля и Ирана, нанеся удары по Тегерану. По словам президента Америки Дональда Трампа, бомбардировкам подверглись три ядерных объекта: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер в ходе обращения к нации заявил об успешно проведенной операции.
После этого армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана на фоне ударов США по его ядерным объектам, израильские ПВО работают над их перехватом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЦАХАЛ заявили о серии атак по военным целям в Иране.
- 22 июн
- В ЦАХАЛ заявили о серии атак по военным целям в Иране
- 22 июн
- «Грубое нарушение»: в конгрессе назвали атаку США на Иран основанием для импичмента Трампу
- 22 июн
- Все в порядке: МАГАТЭ не зафиксировало радиационных утечек после ударов США по Ирану
- 22 июн
- Армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана
- 22 июн
- В ООН удары США по Ирану назвали прямой угрозой для всего мира
- 22 июн
- «Время для мира»: Трамп заявил об успешных ударах США по Ирану
- 22 июн
- ЦАХАЛ второй раз за девять дней атаковал ядерный объект Ирана
- 22 июн
- В результате удара Израиля по Керманшаху погибли пять солдат иранской армии
- 21 июн
- Иран согласен на переговоры по атому и исключает отказ от ядерной программы
- 21 июн
- Хуситы в Йемене заявили о готовности ударить по кораблям США в Красном море
Читайте также
80%
Нашли ошибку?