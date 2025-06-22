В МИД РФ осудили атаки США по ядерным объектам в Иране

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 40 0

Москва ожидает четкой реакции МАГАТЭ.

МИД РФ: Россия решительно осуждает атаки США по ядерным объектам в Иране

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Россия решительно осуждает атаки США по ядерным объектам в Иране. Об этом заявили в МИД РФ.

Совет Безопасности ООН обязан отреагировать на американские удары по территории Ирана, добавили в ведомстве. В МИД России отметили, что безответственное решение США бомбардировать Иран грубо нарушает Устав ООН.

Нападение на иранские ядерные объекты нанесло ущерб режиму ядерного нераспространения, Москва ожидает четкой реакции МАГАТЭ, сообщили в МИД РФ.

Особую тревогу, как отметили в ведомстве, вызывает тот факт, что удары осуществила страна-член Совбеза ООН.

В ночь на 13 июня израильская сторона начала массированные атаки по военным и ядерным объектам Израиля. Это произошло накануне шестого раунда переговоров США и Исламской Республики по ядерной сделке. Вечером того же дня Иран ответил боевым ударом по противнику.

США 22 июня в очередной раз вмешались в противостояние Израиля и Ирана, нанеся удары по Тегерану. По словам президента Америки Дональда Трампа, бомбардировкам подверглись три ядерных объекта: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер в ходе обращения к нации заявил об успешно проведенной операции.

После этого армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана на фоне ударов США по его ядерным объектам, израильские ПВО работают над их перехватом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЦАХАЛ заявили о серии атак по военным целям в Иране.

Тема:
Война Израиля и Ирана
22 июн
В ЦАХАЛ заявили о серии атак по военным целям в Иране
22 июн
«Грубое нарушение»: в конгрессе назвали атаку США на Иран основанием для импичмента Трампу
22 июн
Все в порядке: МАГАТЭ не зафиксировало радиационных утечек после ударов США по Ирану
22 июн
Армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана
22 июн
В ООН удары США по Ирану назвали прямой угрозой для всего мира
22 июн
«Время для мира»: Трамп заявил об успешных ударах США по Ирану
22 июн
ЦАХАЛ второй раз за девять дней атаковал ядерный объект Ирана
22 июн
В результате удара Израиля по Керманшаху погибли пять солдат иранской армии
21 июн
Иран согласен на переговоры по атому и исключает отказ от ядерной программы
21 июн
Хуситы в Йемене заявили о готовности ударить по кораблям США в Красном море
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:46
Активный рост тела: как минимизировать растяжки во время беременности
14:28
«Самое дорогое, что у меня есть»: как дети Бородиной реагируют на критику в соцсетях
14:15
Московские врачи начали использовать ИИ для выявления артроза
13:59
Песков: отношениям США и России был нанесен большой ущерб
13:40
В МИД РФ осудили атаки США по ядерным объектам в Иране
13:25
«Вызывает бешенство»: Додик рассказал о письмах с угрозами из-за отношений с Россией

Сейчас читают

«Хотелось бы дочку»: Петр Кислов тайно женился на 24-летней актрисе
«Города-побратимы»: врип главы Мариуполя выступил на празднике «Алые паруса»
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025