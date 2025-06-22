«Попали в стол переговоров»: Мария Захарова прокомментировала слова главы МАГАТЭ

Захарова заявила о трудностях переговорного процесса после атаки США на Иран
Фото: Максим Константинов/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дипломат отметила, что было сложно не понять, откуда прилетели ракеты.
Ракеты сегодня попали не только по ядерным объектам Ирана, но и в «стол переговоров». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Также дипломат отметила, что было сложно не понять, откуда прилетели ракеты. К тому же Захарова задалась вопросом, почему все заявления западных политиков по ситуации в Иране и на этот раз «приглажены».
«В стол переговоров сегодня попали ракеты. Сложно было не разглядеть, откуда они прилетели. Отчего же и на этот раз все заявления приглажены и обезличены?» — отметила дипломат.
Так представитель МИД РФ прокомментировала слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил, что Ирану и западному миру надо как можно скорее вернуться за стол переговоров. К тому же, по его мнению, инспекторы организации должны получить возможность вернуться на ядерные объекты Тегерана.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.
США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия решительно осуждает атаки США по ядерным объектам в Иране.
- 23 июн
- На пороге ядерной войны: Небензя прокомментировал атаки США по Ирану
- 22 июн
- Министр иностранных дел Ирана прибыл в Москву
- 22 июн
- Пентагон предупредил Иран о возможных последствиях ответных ракетных ударов
- 22 июн
- Вэнс: перекрытие Ормузского пролива обернется гибелью экономики Ирана
- 22 июн
- «Благодаря руководству Трампа»: в Пентагоне заявили об уничтожении ядерной программы Ирана
- 22 июн
- На те же грабли: зачем Вашингтону война Израиля и Ирана
- 22 июн
- В МИД РФ осудили атаки США по ядерным объектам в Иране
- 22 июн
- В ЦАХАЛ заявили о серии атак по военным целям в Иране
- 22 июн
- «Грубое нарушение»: в конгрессе назвали атаку США на Иран основанием для импичмента Трампу
- 22 июн
- Все в порядке: МАГАТЭ не зафиксировало радиационных утечек после ударов США по Ирану
Читайте также
80%
Нашли ошибку?