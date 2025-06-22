«Попали в стол переговоров»: Мария Захарова прокомментировала слова главы МАГАТЭ

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 32 0

Захарова заявила о трудностях переговорного процесса после атаки США на Иран

«Попали в стол переговоров»: Мария Захарова прокомментировала слова главы МАГАТЭ

Фото: Максим Константинов/ТАСС

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Дипломат отметила, что было сложно не понять, откуда прилетели ракеты.

Ракеты сегодня попали не только по ядерным объектам Ирана, но и в «стол переговоров». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также дипломат отметила, что было сложно не понять, откуда прилетели ракеты. К тому же Захарова задалась вопросом, почему все заявления западных политиков по ситуации в Иране и на этот раз «приглажены».

«В стол переговоров сегодня попали ракеты. Сложно было не разглядеть, откуда они прилетели. Отчего же и на этот раз все заявления приглажены и обезличены?» — отметила дипломат.

Так представитель МИД РФ прокомментировала слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил, что Ирану и западному миру надо как можно скорее вернуться за стол переговоров. К тому же, по его мнению, инспекторы организации должны получить возможность вернуться на ядерные объекты Тегерана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия решительно осуждает атаки США по ядерным объектам в Иране.

Тема:
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