Министр иностранных дел Ирана прибыл в Москву

Аббас Аракчи прилетел с рабочим визитом на фоне обострения ситуации в регионе.
Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву с рабочим визитом на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом 22 июня сообщило агентство IRNA в своем Telegram-канале.
«Аракчи прибыл в Москву с целью проконсультироваться с президентом и другими высокопоставленными российскими чиновниками о региональных и международных событиях после военной агрессии США и сионистского режима против Ирана», — говорится в сообщении.
Ранее, писал 5-tv.ru, Министерство иностранных дел России выступило с резкой критикой действий Вашингтона, заявив, что удары по иранским ядерным объектам являются нарушением Устава ООН и подрывают международную стабильность. В МИД РФ подчеркнули, что подобные шаги представляют собой безответственное решение.
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