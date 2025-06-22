Министр иностранных дел Ирана прибыл в Москву

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву с рабочим визитом на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом 22 июня сообщило агентство IRNA в своем Telegram-канале.

«Аракчи прибыл в Москву с целью проконсультироваться с президентом и другими высокопоставленными российскими чиновниками о региональных и международных событиях после военной агрессии США и сионистского режима против Ирана», — говорится в сообщении.

США 22 июня в очередной раз вмешались в противостояние Израиля и Ирана, нанеся удары по Тегерану. По словам президента США Дональда Трампа, бомбардировкам подверглись три ядерных объекта: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер в ходе обращения к нации заявил об успешно проведенной операции.

Ранее, писал 5-tv.ru, Министерство иностранных дел России выступило с резкой критикой действий Вашингтона, заявив, что удары по иранским ядерным объектам являются нарушением Устава ООН и подрывают международную стабильность. В МИД РФ подчеркнули, что подобные шаги представляют собой безответственное решение.