Министр иностранных дел Ирана прибыл в Москву

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 20 0

Аббас Аракчи прилетел с рабочим визитом на фоне обострения ситуации в регионе.

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Москву

Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву с рабочим визитом на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом 22 июня сообщило агентство IRNA в своем Telegram-канале.

«Аракчи прибыл в Москву с целью проконсультироваться с президентом и другими высокопоставленными российскими чиновниками о региональных и международных событиях после военной агрессии США и сионистского режима против Ирана», — говорится в сообщении.

США 22 июня в очередной раз вмешались в противостояние Израиля и Ирана, нанеся удары по Тегерану. По словам президента США Дональда Трампа, бомбардировкам подверглись три ядерных объекта: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер в ходе обращения к нации заявил об успешно проведенной операции.

Ранее, писал 5-tv.ru, Министерство иностранных дел России выступило с резкой критикой действий Вашингтона, заявив, что удары по иранским ядерным объектам являются нарушением Устава ООН и подрывают международную стабильность. В МИД РФ подчеркнули, что подобные шаги представляют собой безответственное решение.

Тема:
Война Израиля и Ирана
22 июн
«Попали в стол переговоров»: Мария Захарова прокомментировала слова главы МАГАТЭ
22 июн
Пентагон предупредил Иран о возможных последствиях ответных ракетных ударов
22 июн
Вэнс: перекрытие Ормузского пролива обернется гибелью экономики Ирана
22 июн
«Благодаря руководству Трампа»: в Пентагоне заявили об уничтожении ядерной программы Ирана
22 июн
На те же грабли: зачем Вашингтону война Израиля и Ирана
22 июн
В МИД РФ осудили атаки США по ядерным объектам в Иране
22 июн
В ЦАХАЛ заявили о серии атак по военным целям в Иране
22 июн
«Грубое нарушение»: в конгрессе назвали атаку США на Иран основанием для импичмента Трампу
22 июн
Все в порядке: МАГАТЭ не зафиксировало радиационных утечек после ударов США по Ирану
22 июн
Армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:07
«Попали в стол переговоров»: Мария Захарова прокомментировала слова главы МАГАТЭ
22:47
Министр иностранных дел Ирана прибыл в Москву
22:26
ВСУ потеряли более 70 боевиков при ударе по полигону в Херсонской области
22:06
Теракт в дамасской церкви совершил боевик, связанный с ИГ*
21:48
Между ними химия? Бузова устроила горячие игры с Киркоровым на концерте Билана
21:18
Директор парка «Тайган» Зубков находится в тяжелом состоянии после нападения льва

Сейчас читают

«Гадость»: Карина Кросс отреагировала на поток хейта со стороны аудитории
Лавров: удар США по ядерным объектам в Иране стал новым витком эскалации
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025