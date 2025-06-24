Российская армия освободила Дылеевку в ДНР
Об успехах ВС РФ рассказали в Минобороны.
Фото: © РИА Новости/ Станислав Красильников
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Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка», — говорится в сообщении ведомства.
Потери противника в зоне ответственности группировки «Юг» составили более 190 боевиков ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Всего за сутки украинская сторона более 1 1200 нацистов на полях СВО.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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