Российская армия освободила Дылеевку в ДНР

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 59 0

Об успехах ВС РФ рассказали в Минобороны.

Российская армия освободила Дылеевку в ДНР

Фото: © РИА Новости/ Станислав Красильников

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Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка», — говорится в сообщении ведомства.

Потери противника в зоне ответственности группировки «Юг» составили более 190 боевиков ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Всего за сутки украинская сторона более 1 1200 нацистов на полях СВО.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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