РФ организовала выезд одной тысячи россиян с территорий Ближнего Востока

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

РФ организовала выезд одной тысячи россиян с территорий Ближнего Востока

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sobhan Farajvan; 5-tv.ru

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Работа по эвакуации продолжается.

РФ организовала эвакуацию одной тысячи россиян после начала конфликта между Ираном и Израилем из опасных районов Ближнего Востока. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Всего с 14 июня текущего года организован выезд более тысячи человек, членов семей сотрудников российских загранучреждений, делегаций, творческих коллективов, персонала эконом-операторов, наших туристов, соотечественников. Из Ирана выехало порядка девяти сотен человек», — поделилась дипломат.

Она отметила, что выезд был организован не только для россиян, но и для граждан других государств, которые обратились с просьбой о помощи в загранучреждения РФ. Захарова добавила, что работа по эвакуации продолжается.

Конфликт на Ближнем Востоке

Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана в ночь на 13 июня в рамках операции «Восходящий лев». Это произошло накануне шестого раунда переговоров по ядерной сделке между США и Исламской Республикой. Иранская сторона не стала медлить с ответом — вечером того же дня были запущены ракеты и беспилотники в сторону территорий Израиля. Операция получила кодовое название «Правдивое обещание 3».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова сообщила о круглосуточной работе посольств в странах Ближнего Востока.

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Война Израиля и Ирана
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