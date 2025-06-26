РФ организовала выезд одной тысячи россиян с территорий Ближнего Востока
РФ организовала выезд одной тысячи россиян с территорий Ближнего Востока
Фото, видео: www.globallookpress.com/Sobhan Farajvan; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Работа по эвакуации продолжается.
РФ организовала эвакуацию одной тысячи россиян после начала конфликта между Ираном и Израилем из опасных районов Ближнего Востока. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Всего с 14 июня текущего года организован выезд более тысячи человек, членов семей сотрудников российских загранучреждений, делегаций, творческих коллективов, персонала эконом-операторов, наших туристов, соотечественников. Из Ирана выехало порядка девяти сотен человек», — поделилась дипломат.
Она отметила, что выезд был организован не только для россиян, но и для граждан других государств, которые обратились с просьбой о помощи в загранучреждения РФ. Захарова добавила, что работа по эвакуации продолжается.
Конфликт на Ближнем Востоке
Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана в ночь на 13 июня в рамках операции «Восходящий лев». Это произошло накануне шестого раунда переговоров по ядерной сделке между США и Исламской Республикой. Иранская сторона не стала медлить с ответом — вечером того же дня были запущены ракеты и беспилотники в сторону территорий Израиля. Операция получила кодовое название «Правдивое обещание 3».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова сообщила о круглосуточной работе посольств в странах Ближнего Востока.
- 26 июн
- Гросси: Тегеран обязан допустить специалистов МАГАТЭ на свои ядерные объекты
- 26 июн
- Удар по Ирану обсуждали еще при Байдене: Херш выпустил новую статью
- 26 июн
- Уиткофф: случай Ирана и Израиля поможет завершить конфликт на Украине
- 25 июн
- Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время
- 25 июн
- Трамп: ситуация между Израилем и Ираном разрешена
- 25 июн
- Первая спокойная ночь: обстановка в Израиле после объявления перемирия
- 25 июн
- Министр обороны Израиля провел телефонный разговор с главой Пентагона
- 25 июн
- Нетаньяху: Израиль уничтожил ядерную программу Ирана и готов повторить операцию
- 24 июн
- «Теперь можно мириться»: почему война на Ближнем Востоке невыгодна США
- 24 июн
- Хрупкое перемирие: какая обстановка сейчас в Израиле
Читайте также
88%
Нашли ошибку?