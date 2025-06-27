Последние приготовления: завтра в Петербурге пройдет грандиозное шоу «Алые паруса»

На Дворцовой площади возвели уникальные декорации и экран для проекции.

Уже завтра в Санкт-Петербурге пройдет грандиозное шоу «Алые паруса». В этом году организаторы праздника всех выпускников обещают настоящую технологическую революцию. Для этого на Дворцовой площади установили более тысячи квадратных метров экранов-трансформеров и возвели гигантский ангар для летающих декораций.

А во время представления зрителям покажут уникальную иллюзию паруса и книжного листа. Обо всех особенностях предстоящего праздника — в репортаже корреспондента «Известий» Наталии Оскерко.

Шаг за шагом все детали, как пазлы, встают на свои места и уже начинают удивлять!

Организаторы неоднократно говорили об обилии воды на сцене. И вот он, главный сюрприз «Алых парусов — 2025»: на Дворцовой площади забьют музыкальные фонтаны из настоящих бассейнов!

Это распахнутое окно полно сложнейших механизмов: пока на сцене один номер, за кулисами все готовят для следующего. Концерт должен пройти без единой паузы.

«Все работает, как часы: экраны должны открыться вовремя, чтобы декорация пролетела, сразу за ней экраны закрываются. И это такая сложная технически подготовка, несколько дней здесь, на Дворцовой площади, мы занимаемся программированием декораций, чтобы в эфире это сработало идеально», — рассказал режиссер-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса».

Все технические моменты скрыты от глаз зрителей за слоями мультимедийных экранов общей площадью больше тысячи квадратных метров. Один из них изогнутый — тоже не просто так.

«Этот лист — это прямая ассоциация с листом книги, на котором будут красочные иллюстрации, а также это ассоциация с парусом брига „Россия“, с занавеской на окне — и все это зритель увидит с помощью компьютерной видеографики на этом экране», — рассказал технический директор концертной части праздника выпускников «Алые паруса» Алексей Булгаков.

Реквизита в этом году много, и он — больших размеров. Все это тоже нужно спрятать — до определенного момента.

«Сцена поделена на две части и разделена специальным техническим занавесом, который состоит из экранов. Он скрывает за собой ангар, из которого будут вылетать декорации», — поделился Артем Смирнов — технический менеджер концертной части праздника выпускников «Алые паруса».

И «летать» будут не только предметы, но даже артисты! Надежда Кадышева, Зара, Вадим Самойлов — основатель и лидер группы «Агата Кристи», Akmal', Bearwolf, группы 5УТРА и The Hatters, Иванушки International — каждый из них готовит для выпускников свой особенный сюрприз.

«Это световое кольцо соорудили специально для одного из артистов. И нам разрешили его протестировать. Кольцо поднимается под самую крышу! Высоко и страшновато. Остается только позавидовать смелости звезд, которым вот так предстоит еще и петь», — отметила корреспондент.

Вот так отсюда выглядит Дворцовая площадь. Спешим успокоить: конструкция крепкая, а артист будет со страховкой.

«Очень круто, что артисты отзываются на наши идеи постановки. Порой кажется, что они делают это с риском для жизни, но ни в коем случае — все экстремальные номера мы репетируем с артистами. За нами стоит задача — создать шоу, и каждый блок, каждый номер должен быть уникальным, не похожим друг на друга», — отметил Владислав Кабанов — режиссер-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса».

Волшебную традицию Северной столицы — праздник «Алые паруса» — возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Выпускной собрал все ключевые награды ивент-индустрии, но каждый год становится масштабнее и зрелищнее. В этом году планку подняли — в прямом смысле слова: одна из сцен водно-пиротехнического шоу — на крыше отеля «Санкт-Петербург»!

«Эта локация поистине уникальная. С этого берега Невы мы видим всю мощь — и разлив Невы, видим Аврору, видим центр города — и отсюда открывается безумно красивый вид на Стрелку Васильевского острова», — прокомментировал генеральный директор управляющей компании «Сититель», директор отеля «Санкт-Петербург» Андрей Петелин.

Украшением праздника станут лучшие виды Северной столицы. И это — тоже символично: как будто во взрослую жизнь выпускников провожает сам город — герой Ленинград, мегаполис Санкт-Петербург. И, конечно, громада алых парусов брига «Россия», с появлением которого будут загаданы миллионы заветных желаний. Все это ждет главных героев праздника уже завтра.