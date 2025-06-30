В Якутию вернулась зима
На газонах уже появились снеговики.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru
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Для жителей Якутии июнь неожиданно завершается снегопадом. Зима вернулась в северные районы республики.
Многих такая погодная аномалия, конечно, не обрадовала. Но нашлись и те, кто отнёсся к ситуации с юмором. Так на зеленых газонах появились снеговики.
Ранее 5-tv.ru писал, что дожди будут в Москве в ближайшие дни. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Вместе с дождями пришло похолодание до 12 градусов днем и до пяти градусов ночью. Затяжные дожди продлятся вплоть до четверга. И на Москву может вылиться около половины месячной нормы осадков.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода в центре европейской части страны станет одной из самых холодных для этого времени в XXI веке.
Начало июля, дополняют синоптики, в Москве тоже будет прохладным. Средняя температура ожидается немного ниже нормы. Но к середине июля картина поменяется: в регионе ожидается умеренная жара.
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