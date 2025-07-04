Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье

Двое мужчин пострадали в Сергиево-Посадском округе в результате атаки БПЛА ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека: 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки», — добавляет чиновник.

Воробьев уточняет, оба мужчины доставлены в окружную больницу. По словам губернатора, состояние пострадавших — средней тяжести, но угрозы жизни нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. А накануне в результате взрыва в центре Луганска погиб экс-глава городской администрации Пилавов, об этом сообщал 5-tv.ru.