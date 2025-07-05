Поддержали десантников огнем «Града». Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 47 0

Опубликованы кадры атаки расчетов РСЗО БМ-21 «Град»

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

После уничтожения пехоты боевиков ВСУ штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку.

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» воздушно-десантных войск уничтожили скопление пехоты ВСУ в окрестностях Часова Яра. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы-десантники постоянно находятся на боевом дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности.

Получив координаты целей, расчеты РСЗО «Град» Костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. После чего штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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