В костюме Бузовой: Костенко повторила образ бывшей своего мужа

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 41 0

Модель Анастасия Костенко повторила образ бывшей своего мужа, Ольги Бузовой

В костюме Бузовой. Анастасия Костенко повторила образ бывшей своего мужа

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Тема:
Ольга Бузова

Модель предстала в белой жилетке и легких брюках.

Российская модель Анастасия Костенко опубликовала фотографии в личном блоге, на которых предстала в летнем белом костюме, состоящем из жилетки и легких брюк. Всего несколько дней назад фотографии в таком же наряде выложила бывшая ее мужа футболиста Дмитрия Тарасова — певица и телеведущая Ольга Бузова.

Пользователи подозревают Костенко в повторении образа звезды. А некоторые, и вовсе, обвиняют модель в том, что она буквально следит за жизнью бывшей соперницы.

Несколько дней назад против Анастасии ополчилась победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова. Она обвинила Костенко в разрушении брака певицы Бузовой и Тарасова, заявив, что та увела мужа у звезды. Более того, Линникова посочувствовала Анастасии. Она заявила, что Тарасов изменяет ей.

Анастасия не стала молчать и процитировала басню Ивана Крылова «Слон и Моська», сравнив Линникову с клопом.

Костенко и Тарасов познакомились в 2016 году, вскоре после его развода с Бузовой. В 2018 году они поженились, сейчас воспитывают четверых детей. Ольга Бузова до сих пор не замужем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Ольга Бузова время от времени встречается с бывшим супругом футболистом Дмитрием Тарасовым на светских мероприятиях.

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