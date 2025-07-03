В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков

Заместитель главнокомандующего ВМФ России, гвардии генерал-майор Михаил Гудков погиб в ходе выполнения боевой работы в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Гудков был задействован в зоне специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Уже в марте 2022 года 155-я бригада, командиром которой являлся Гудков, была награждена орденом Жукова, а после и орденом Суворова за отвагу и мужество. Военные принимали участие в освобождении районов оккупированной националистами ВСУ Курской области.

В 2025 году бригаде было присвоено почетное звание «Курская», а сам Гудков в марте того же года был назначен президентом РФ Владимиром Путиным заместителем главнокомандующего Военно-морского флота России.

Михаил Гудков носил достойное звание Героя России с 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о памятном мероприятии в честь погибшего 24 марта военкора «Известий» Александра Федорчака, который будет посмертно награжден орденом мужества.