Опубликованы кадры освобождения населенного пункта Поддубное в ДНР

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

Военнослужащие мотострелковой бригады, выполняющие здесь боевые задачи, развернули флаги РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Поддубное в ДНР.

«В Поддубном гордо реет российский триколор», — отмечается в сообщении.

Наша артиллерия и беспилотная авиация непрерывно наносили удары по позициям боевиков ВСУ, выдавливая их из населенного пункта. Когда территория была зачищена, военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады в знак освобождения населенного пункта развернули флаги РФ.

Сейчас специалисты инженерных войск приступили к разминированию местности.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Тема:
Спецоперация
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