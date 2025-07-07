Экипаж боевой машины «Нона СВК» часто использует тактику кочующего миномета.

Бойцы Центральной группировки используют секретные приемы, чтобы запутать противника. Экипажи боевых машин «Нона» из Тувы поражают врага не только огневой мощью, но и слаженностью. Бойцы понимают друг друга с полуслова. Но их главное оружие — феноменальная скорость, которая позволяет мгновенно менять позиции. Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин оценил тактику наших артиллеристов.

В бою артиллеристы группировки «Центр» из Тувы используют не только свои таланты и мощь орудия, но и секретные приемы.

Родной язык помогает. Враг даже в случае успешного перехвата переговоров ничего не поймет.

Расчет боевой машины «Нона СВК» после успешной работы по целям отправляется в укрытие. Основное преимущество этой машины — ее скорость, с которой она может менять позиции для атаки и таким образом буквально ошеломляет врага.

Часто очень экипаж использует тактику кочующего миномета благодаря колесной базе БТР фактически может перемещаться очень быстро, из точки А в точку, отстреляться из одной позиции, после сменить ее и открыть огонь вновь. За это время противник не успевает понять, что происходит, откуда по нему работают — ищет в одном месте, а экипаж уже находится в другом.

Скорость стрельбы — до десяти выстрелов в минуту. И таких мобильных орудий в работе может быть сразу несколько, уследить за каждым невозможно.

«Орудие используем для поражения целей опороных пунктов, по пехоте работаем, по движущимся целям, легко-бронированную технику поражаем. Она высокоточная, стреляем, с первого, второго выстрела, сразу попадаем, как снайперская винтовка», — отметил командир батареи Салгал Содунам.

БМП, пикапы — ловить стараются все, на чем враг подвозит свою пехоту для очередной атаки наших позиций. В приоритете также и скопление противника, миномет на колесах «НОНА СВК» идеально подходит для уничтожения групп бойцов врага, корректировать огонь можно за считанные секунды.

«Работает птичка разведки — передает данные, передает нам. Приехали, если позиция отработанная, отстрелялись и сразу ушли. Уже в укрытии в машину первым делом грузят боекомплект», — рассказал командир орудия «НОНА-СВК» Павел Григорьев.

Отправиться в очередной выезд можно в любую минуту. Подразделения группировки «Центр» сейчас продвигаются на всем участке фронта. Атакуют в районе сел Родинское, Новоэкономическое, Бойковка, Гродовка и города Красноармейск. Экипажи боевой машины «Нона СВК» принимают в этом самое активное участие.