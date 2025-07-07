Подкралась незаметно: Землю накрыла магнитная буря

Утром 7 июля на Земле была зафиксирована магнитная буря
Фото: 5-tv.ru
Космические возмущения наблюдаются вторые сутки подряд.
Утром 7 июля была зафиксирована магнитная буря. Об этом на своем сайте сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
«С утра зарегистрирована новая, вторая в этом месяце, магнитная буря. Как и вчерашнее событие, ставшее первым в июле, буря имеет самый слабый из возможных геомагнитных баллов, G1, и в общем-то, снова наблюдается без видимых причин», — проинформировала лаборатория.
Уточняется, что в прогнозе специалистов данной активности не было. Колебания геомагнитного поля Земли будут наблюдаться на протяжении нескольких часов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Солнце зарегистрировали выброс рекордно большого протуберанца — крупномасштабной плазменной структуры. Размер выброса достиг одного миллиона километров. Поток плазменной структуры был направлен в сторону северного полюса солнечной системы. За сутки до этого подобный выброс произошел в сторону южного полюса. Земли оба эти явления не коснулись.
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